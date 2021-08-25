Про це в ефірі 24 каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він наголосив, що російський газон 100% не почне працювати у вересня, навіть якщо і завершиться технічна прокладка труб.

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Як пояснив Омельченко, це зумовлено тим, що спочатку необхідно здати в експлуатацію газогін. Це може зайняти і 3 місяці, і роки.

Важко сказати, коли він реально запрацює. Але це точно не буде у вересні. Я думаю у жовтні теж не буде,

– додав він.

Для того, щоб російський газопровід необхідно затвердити низку технічних та бюрократичних процедур, зокрема:

отримати затвердження у приймальних комісіях;

газогін необхідно сертифікати;

"Північний потік-2" мусять застрахований;

він має відповідати "Третьому економічному пакету".

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