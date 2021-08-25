Об этом в эфире 24 канала рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он отметил, что российский газопровод 100% не начнет работать в сентябре, даже если и завершится техническая прокладка труб.
К теме Суд Германии вынесет решение по "Северному потоку-2"
Как пояснил Омельченко, это обусловлено тем, что сначала необходимо сдать в эксплуатацию газопровод. Это может занять и 3 месяца, и годы.
Трудно сказать, когда он реально заработает. Но это точно не будет в сентябре. Я думаю в октябре тоже не будет,
– добавил он.
Для того, чтобы российский газопровод заработал, необходимо утвердить ряд технических и бюрократических процедур, в частности:
- получить утверждение в приемных комиссиях;
- газопроводу необходимы сертификаты;
- "Северный поток-2" должен быть застрахован;
- он должен соответствовать "третьему экономическому пакету".
Владимир Омельченко рассказал о запустении "ПП-2": смотрите видео
Российская труба "Северный поток-2": последние новости
- Канцлер Германии подписала с президентом США 21 июля соглашение, которое позволило закончить строительство "Северного потока-2".
- В Европарламенте такой документ раскритиковали.
- Однако Германия 18 августа назначила уполномоченного по транзиту газа через Украину.
- Запуск "Северного потока-2" с Ангелой Меркель обсудил также Владимир Зеленский на встрече в Киеве.