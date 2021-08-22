Именно в 2024 году завершается контракт на транзит газа из России в Европу через территорию Украины. Зеленский сказал, что во время встречи с Меркель услышал только общие вещи.

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Президент хочет понять, какие будут конкретные гарантии

Я хочу понять, что будет получать Украина и что может потерять наша страна после того, как закончится договор 24 года, и кто дает конкретные гарантии Украине,
– пояснил президент Украины.

Зеленский отметил, что уже 23 августа состоится встреча министров энергетики Украины, США и Германии. Президент надеется, что на этот раз разговор будет более конкретным.

Запланирована встреча министров энергетики США, Германии и Украины

Глава государства не исключает, что руководители ведомства будут говорить о переходе на зеленую энергетику, но это потребует много денег и времени.

Меркель говорит, что будет настаивать на продлении контракта по транзиту

Отметим, что Меркель во время итоговой пресс-конференции в Киеве заявила, что Берлин будет настаивать на продлении контракта по транзиту российского газа через территорию Украины. Якобы об этом канцлер и сообщила президенту России Путину 20 августа.

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Что известно о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2"?

21 июля Ангела Меркель и Джо Байден согласовали соглашение по российскому трубопроводу. По словам главы Белого дома, остановить проект уже невозможно, ведь он почти завершен. Германия обязалась инициировать санкции против России, если та будет использовать газ как оружие.