Главы государств обсуждают ряд вопросов, касающихся Украины, в частности, завершения строительства "Северного потока-2".

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Подробнее о встрече Путина и Меркель

Меркель прибыла в Кремль около 14:00. Президент России вручил канцлеру букет цветов, после чего начались переговоры.

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Обратите внимание! Канцлер Ангела Меркель приехала в Россию накануне визита в Киев. В столице Украины она должна встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Встреча Зеленского и Меркель: что известно

Киев канцлер Германии посетит 22 августа. Однако пока неизвестно, примет ли она участие в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа.

"Слуга народа" Ирина Верещук заявила: "у нее (Меркель – 24 канал) все расписано по часам. Она не может оставаться так, как она хочет, несмотря на успешность визита".

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