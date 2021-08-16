Об этом "слуга народа" Ирина Верещук рассказала в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале. Она заявила, что участие Меркель в саммите не зависит от того, успешным ли будет визит.

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"У нее все расписано по часам. Она не может оставаться так, как она хочет, глядя на успешность визита. Здесь эмоции лишние", – отметила Верещук.

Важно! Сейчас участие в Крымской платформе подтвердили уже 40 стран.

Может ли Россия давить на Меркель

"Слуга народа" не считает, что отсутствие Меркель на Крымской платформе может быть из-за давления России.

А то, что она будет 22 августа в Украине? Неужели вы думаете, что от того, где она будет 23 августа зависит, на нее давят? Конечно, нет,

– сказала Верещук.

Она добавила, что Россия не может надавить на Ангелу Меркель и назвала такое мнение "приземленным".

Интервью с Ириной Верещук в программе "Перекрестный допрос": смотрите видео

Визит Меркель в Украину: коротко