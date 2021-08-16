Про це "слуга народу" Ірина Верещук розповіла у програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр на 24 каналі. Вона заявила, що участь Меркель у саміті не залежить від того, чи успішним буде візит.
Читайте інтерв'ю Росія не може натиснути на Меркель, – інтерв'ю Ірини Верещук про візит канцлерки в Україну
"У неї все розписано по годинах. Вона не може залишатися так, як вона хоче, дивлячись на успішність візиту. Тут емоції зайві", – зазначила Верещук.
Чи може Росія тиснути на Меркель
"Слуга народу" не вважає, що відсутність Меркель на Кримській платформі може бути через тиск Росії.
А те, що вона буде 22 серпня в Україні? Невже ви думаєте, що від того, де вона буде 23 серпня залежить, чи на неї тиснуть? Звісно, що ні,
– сказала Верещук.
Вона додала, що Росія не може натиснути на Ангелу Меркель і назвала таку думку "приземленою".
Інтерв'ю з Іриною Верещук у програмі "Перехресний допит": дивіться відео
Візит Меркель в Україну: коротко
- Канцлерка приїде у Київ 22 серпня для зустрічі з Володимиром Зеленським.
- Однією з можливих тем для обговорення може стати "Північний потік-2". Також припускають, що може пролунати питання Формули Штайнмаєра.
- Експосол України в США Валерій Чалий вважає, що Меркель повинна взяти участь у Кримській платформі, адже буде в Україні напередодні.
- Якщо цього не станеться, за словами експосла, це буде провал України.