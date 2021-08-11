Таку думку висловив експосол України у США Валерій Чалий. Він вважає, що участь канцлерки у саміті необхідна.
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"Якщо канцлерка Німеччини не братиме участь у Кримській платформі, перебуваючи напередодні у Києві з візитом – це буде наш провал", – запевнив Чалий.
Експосол чекає гучної заяви Меркель у Києві
Він сподівається, що Меркель в Україні виступить з офіційною заявою та підтримкою Німеччини у невизнанні окупації Криму Росією. За словами експосла, Меркель дуже добре знає Україну і була у багатьох процесах з нами.
Я сподіваюсь, що її голос гучно прозвучить у Києві щодо питань, які так цікавлять українців,
– наголосив Чалий.
Візит Меркель у Київ: головне
- Ангела Меркель приїде до Києва 22 серпня, щоб зустрітись з президентом Володимиром Зеленським.
- Які саме теми обговорюватимуть – наразі офіційно невідомо. Однак, ймовірно, це буде питання російського газогону "Північний потік-2".
- До слова, Україну також сколихнула заява Меркель про те, що формулу Штайнмаєра потрібно закріпити в українському законодавстві. Цю тему, можливо, обговорюватимуть теж.
Чалий про візит Меркель в Україну: дивіться відео