Таку думку висловив експосол України у США Валерій Чалий. Він вважає, що участь канцлерки у саміті необхідна.

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"Якщо канцлерка Німеччини не братиме участь у Кримській платформі, перебуваючи напередодні у Києві з візитом – це буде наш провал", – запевнив Чалий.

Експосол чекає гучної заяви Меркель у Києві

Він сподівається, що Меркель в Україні виступить з офіційною заявою та підтримкою Німеччини у невизнанні окупації Криму Росією. За словами експосла, Меркель дуже добре знає Україну і була у багатьох процесах з нами.

Я сподіваюсь, що її голос гучно прозвучить у Києві щодо питань, які так цікавлять українців,

– наголосив Чалий.

Довідка. Кримська платформа має ініціювати нові рішення для повернення Криму. Саміт 23 серпня у Києві. Участь у ньому підтвердили вже 37 країн.

Візит Меркель у Київ: головне

Ангела Меркель приїде до Києва 22 серпня, щоб зустрітись з президентом Володимиром Зеленським.

Які саме теми обговорюватимуть – наразі офіційно невідомо. Однак, ймовірно, це буде питання російського газогону "Північний потік-2".

До слова, Україну також сколихнула заява Меркель про те, що формулу Штайнмаєра потрібно закріпити в українському законодавстві. Цю тему, можливо, обговорюватимуть теж.

Чалий про візит Меркель в Україну: дивіться відео