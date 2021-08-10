Про це в ефірі авторської програми Дмитра Гнапа та Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він впевнений в тому, що ініціатива приїхати у Київ належала саме Ангелі Меркель.
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Меркель допомагала Україні
Піонтковський згадав, що Меркель щиро хотіла допомогти Україні ще у перші місяці агресії Росії на Донбасі. Тоді саме канцлерка Німеччини найактивніше виступала у Євросоюзі за санкції проти Кремля.
Однак протистояти 2 силам, всьому німецькому бізнесу і своїм партнерам по коаліції Меркель не могла. За словами публіциста, тому щодо "Північного потоку-2" сталась зрада.
Думаю, вона відчуває комплекс провини. Однак вона не приїде покаятися і точно не скаже про закриття газопроводу. Цього не буде,
– запевнив Піонтковський.
"Її дембельський настрій українській дипломатії треба використовувати, щоб закрити питання з формулою Штайнмаєра та кластерами Макрона. "Північний потік-2" вона вже не змінить, чекатимемо виборів", – підсумував публіцист.
"Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським за 9 серпня: дивіться відео
"Північний потік-2": останні новини
- Посол Росії у Німеччині вважає, що угода США та Німеччини ніяк не вплине на темпи роботи щодо "Північного потоку-2". Він анонсував запуск вже через кілька тижнів.
- У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що Росія використовує газопровід для політичного шантажу.
- Можливий наступник Меркель вже заговорив про "Північний потік-2". Він пригрозив Росії санкціями.