Про це в ефірі авторської програми Дмитра Гнапа та Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він впевнений в тому, що ініціатива приїхати у Київ належала саме Ангелі Меркель.

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Меркель допомагала Україні

Піонтковський згадав, що Меркель щиро хотіла допомогти Україні ще у перші місяці агресії Росії на Донбасі. Тоді саме канцлерка Німеччини найактивніше виступала у Євросоюзі за санкції проти Кремля.

Однак протистояти 2 силам, всьому німецькому бізнесу і своїм партнерам по коаліції Меркель не могла. За словами публіциста, тому щодо "Північного потоку-2" сталась зрада.

Думаю, вона відчуває комплекс провини. Однак вона не приїде покаятися і точно не скаже про закриття газопроводу. Цього не буде,

– запевнив Піонтковський.

"Її дембельський настрій українській дипломатії треба використовувати, щоб закрити питання з формулою Штайнмаєра та кластерами Макрона. "Північний потік-2" вона вже не змінить, чекатимемо виборів", – підсумував публіцист.

Довідка. У формулі Штайнмаєра мовиться про те, що Верховна Рада має ухвалити новий закон – про особливий порядок місцевого самоврядування на території окремих районів Донеччини та Луганщини. Щодо кластерів – їх запропонувала Франція та Німеччина як план руху до миру.

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