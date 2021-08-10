Об этом в эфире авторской программы Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он уверен в том, что инициатива приехать в Киев принадлежала именно Ангеле Меркель.
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Меркель помогала Украине
Пионтковский вспомнил, что Меркель искренне хотела помочь Украине еще в первые месяцы агрессии России на Донбассе. Тогда именно канцлер Германии активно выступала в Евросоюзе за санкции против Кремля.
Однако противостоять 2 силам, всему немецкому бизнесу и своим партнерам по коалиции Меркель не могла. По словам публициста, поэтому касательно "Северного потока-2" произошло предательство.
Думаю, она испытывает комплекс вины. Однако она не приедет покаяться и точно не скажет о закрытии газопровода. Этого не будет,
– заверил Пионтковский.
"Ее дембельское настроение украинской дипломатии надо использовать, чтобы закрыть вопрос с формулой Штайнмайера и кластерами Макрона. "Северный поток-2" она уже не изменит, будем ждать выборов", – подытожил публицист.
"Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским за 9 августа: смотрите видео
"Северный поток-2": последние новости
- Посол России в Германии считает, что соглашение США и Германии никак не повлияет на темпы работы касательно "Северного потока-2". Он анонсировал запуск уже через несколько недель.
- В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что Россия использует газопровод для политического шантажа.
- Возможный преемник Меркель уже заговорил о "Северном потоке-2". Он пригрозил России санкциями.