"Заявление США и Германии не имеет никаких обязательств", – посол России

Сергей Нечаев подчеркнул, что заявление Вашингтона и Берлина не имеет юридической силы. Оно, мол, ни к чему не обязывает подписантов.

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Речь идет о совместном заявлении, оно не является документом, который юридически обязывает подписантов. Для России, которая не участвовала в ее подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет,

– сказал посол России.

Что известно о заявлении Меркель и Байдена

21 июля президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель обнародовали общую позицию по российскому "Северному потоку-2".

В ней они обозначили гарантии для Украины в случае запуска газопровода. В частности, Киеву должны продлить договор о транзите газа через Украину еще на 10 лет.

Кроме того, в случае нарушений Россией, Германия инициирует против страны санкции Евросоюза.

После того Верховная Рада обратилась к странам ЕС и США с просьбой посодействовать остановке запуска "Северного потока-2".

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