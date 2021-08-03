Такие требования содержатся в совместном заявлении представителей 9 стран. Об этом рассказали на сайте Сената США 2 августа.
Напомним Украинские политики и активисты обратились к Байдену из-за "Северного потока-2"
Позицию по "Северному потоку-2" Украины публично поддержали 8 стран
В сообщении от 2 августа 2021 года на сайте сената США говорится, что к совместному заявлению о "Северном потоке-2", кроме комитета Сената по иностранным делам, присоединились дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы, Ирландии, Чехии и Польши, Украины и Великобритании.
- Подписанты подчеркнули, что выступают против достройки российского газопровода.
- И с грустью восприняли известие о соглашении об обратном между США и Германией.
Мы рассматриваем "Северный поток-2" как геополитический проект, направленный на расширение влияния России в Европе благодаря доминированию на энергетическом рынке,
– говорится в заявлении.
По мнению дипломатов, запуск газопровода "усилит влияние российского газа на энергетический баланс Европы, поставит под угрозу национальную безопасность ЕС и США, а еще и без того шаткие безопасность и суверенитет Украины".
- Украина же испытает еще большее давление и шантаж, кроме агрессии России и оккупации ею части украинских территорий.
- А все только потому, что Украина сделала проевропейский выбор.
Учитывая это дипломаты призывали:
- Взять на себя коллективное обязательство по увеличению поддержки безопасности и обороноспособности Украины.
- Разработать дорожную карту для Украины пути вступления в НАТО, если Украина осуществит необходимые реформы и будет соответствовать стандартам.
- Согласовать перспективу членства Украины в Европейском Союзе.
Кратко о проблеме "Северного потока-2"
- США длительное время пытались похоронить "Северный поток-2" с помощью санкций. Но позиция Германии, которая хочет видеть проект достроенным, заставила в конце концов занять другую позицию и Белый дом.
- Теперь страны не мешают строительству газопровода, а Украине обещают помочь укрепить энергетический сектор и способствовать сохранению транзита газа по ее территории.
- Позиция же Украины неизменна: запуск "Северного потока-2" нанесет мощный удар по энергетической безопасности Европы. Это даже без речи о том, что сама Украина получит значительный экономический ущерб.