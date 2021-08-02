Скорее всего позиция Германии по этому вопросу не изменится даже после отставки Ангелы Меркель. Все потому, что проект "Северного потока-2" поддерживает почти весь политический спектр страны.

К теме Возможный преемник Меркель пригрозил России санкциями за "Северный поток-2"

Как будет действовать Германия

Вместо прямого удара по газопроводу, Германия сосредоточится на санкциях на уровне ЕС. Это сложный путь для мер в ответ на агрессию России.

Обратите внимание! В Германии заявили о готовности провести консультации по "Северному потоку-2". Их инициировали в Министерстве иностранных дел Украины.

Узнайте больше Европа хочет получать газ без каких-либо проблем, – эксперт о запуске "Северного потока-2"

"Северный поток-2": последние новости