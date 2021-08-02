Скорее всего позиция Германии по этому вопросу не изменится даже после отставки Ангелы Меркель. Все потому, что проект "Северного потока-2" поддерживает почти весь политический спектр страны.
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Как будет действовать Германия
Вместо прямого удара по газопроводу, Германия сосредоточится на санкциях на уровне ЕС. Это сложный путь для мер в ответ на агрессию России.
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"Северный поток-2": последние новости
- Джозеф Байден и Ангела Меркель 21 июля договорились по газопроводу "Северный поток-2". В частности, Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска газопровода.
- Нижняя палата Конгресса США одобрила поправку, которая позволит вводить санкции против "Северного потока-2".
- Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не может остановить строительство "Северного потока-2". Однако государство сделает все возможное, чтобы газопровод не был сертифицировали в Евросоюзе.
- По словам советника главы Офиса Президента Тимофея Милованова, в случае запуска газопровода Украина будет терять 1,5 миллиарда долларов.