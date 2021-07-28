Жовква рассказал представителю МИД Германии о позиции Украины по строительству "Северного потока-2". Также он отметил связанные с ним острые угрозы безопасности как для Украины, так и для всей Европы.
В то же время Люттенберг отметил, что позиция Германии по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины остается неизменной. Также он заявил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по газопроводу.
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