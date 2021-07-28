Про це заявив представник МЗС Німеччини Маттіас Люттенберг. Він зустрівся із заступником керівника Офісу Президента Ігорем Жовквою.

До теми Загрожує безпеці України: у Європарламенті проти угоди щодо "Північного потоку-2"

Німеччина підтримує суверенітет України

Жовква розповів представнику МЗС Німеччини про позицію України щодо будівництва "Північного потоку-2". Також він наголосив на пов'язаних з ним гострих безпекових загрозах як для України, так і для всієї Європи.

Водночас Люттенберг зауважив, що позиція Німеччини щодо підтримки територіальної цілісності й суверенітету України залишається незмінною. Також він заявив про готовність німецької сторони до проведення консультацій щодо газопроводу.