У Європарламенті вважають, що угода між США та Німеччиною є намаганням обох країн покращити відносини. Також сторони прагнуть змінити ситуацію з "поганої на дуже погану".

До теми Угода США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" спонукає Путіна до агресії, – МЗС Польщі

"Північний потік-2" загрожує безпеці

Євродепутати переконані, що газопровід підриває безпеку України. Усе через те, що Росія продовжує провокувати й нагнітати напруженість поблизу кордонів української держави.

У заяві також зазначено, що запуск "Північного потоку-2" не тільки суперечить "Зеленому курсу", але й збільшує залежність Євросоюзу від енергоносіїв з Росії.

Варто зауважити, що заяву підтримали 11 євродепутатів.

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Угода США та Німеччини: коротко