У Європарламенті вважають, що угода між США та Німеччиною є намаганням обох країн покращити відносини. Також сторони прагнуть змінити ситуацію з "поганої на дуже погану".
До теми Угода США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" спонукає Путіна до агресії, – МЗС Польщі
"Північний потік-2" загрожує безпеці
Євродепутати переконані, що газопровід підриває безпеку України. Усе через те, що Росія продовжує провокувати й нагнітати напруженість поблизу кордонів української держави.
У заяві також зазначено, що запуск "Північного потоку-2" не тільки суперечить "Зеленому курсу", але й збільшує залежність Євросоюзу від енергоносіїв з Росії.
Варто зауважити, що заяву підтримали 11 євродепутатів.
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Угода США та Німеччини: коротко
- Джозеф Байден та Ангела Меркель 21 липня домовилися щодо "Північного потоку-2". Зокрема, Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску газопроводу.
- На сайті Верховної Ради опублікували заяву-звернення до США та Євросоюзу з проханням сприяти зупинці "Північного потоку-2".
- Радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов вважає, що в разі запуску газопроводу Україна втрачатиме 1,5 мільярда доларів.
- Дональд Трамп розкритикував угоду. Він заявив, що Байден не став на заваді будівництва "Північного потоку-2", тому тепер Росія отримуватиме мільярди доларів.