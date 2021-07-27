В Европарламенте считают, что соглашение между США и Германией является попыткой обеих стран улучшить отношения. Также стороны стремятся изменить ситуацию с "плохой на очень плохую".

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"Северный поток-2" угрожает безопасности

Евродепутаты убеждены, что газопровод подрывает безопасность Украины. Все из-за того, что Россия продолжает провоцировать и нагнетать напряженность вблизи границ украинского государства.

В заявлении также указано, что запуск "Северного потока-2" не только противоречит "Зеленому курсу", но и увеличивает зависимость Евросоюза от энергоносителей из России.

Стоит заметить, что заявление поддержали 11 евродепутатов.

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Соглашение США и Германии: кратко