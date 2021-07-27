В Европарламенте считают, что соглашение между США и Германией является попыткой обеих стран улучшить отношения. Также стороны стремятся изменить ситуацию с "плохой на очень плохую".
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"Северный поток-2" угрожает безопасности
Евродепутаты убеждены, что газопровод подрывает безопасность Украины. Все из-за того, что Россия продолжает провоцировать и нагнетать напряженность вблизи границ украинского государства.
В заявлении также указано, что запуск "Северного потока-2" не только противоречит "Зеленому курсу", но и увеличивает зависимость Евросоюза от энергоносителей из России.
Стоит заметить, что заявление поддержали 11 евродепутатов.
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Соглашение США и Германии: кратко
- Джозеф Байден и Ангела Меркель 21 июля договорились по "Северному потоку-2". В частности, Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска газопровода.
- На сайте Верховной Рады опубликовали заявление-обращение к США и Евросоюзу с просьбой содействовать остановке "Северного потока-2".
- Советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов считает, что в случае запуска газопровода Украина будет терять 1,5 миллиарда долларов.
- Дональд Трамп раскритиковал сделку. Он заявил, что Байден не стал на пути строительства "Северного потока-2", поэтому теперь Россия будет получать миллиарды долларов.