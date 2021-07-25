Заявление Трампа

Выступая перед поклонниками в Аризоне, Трамп отметил, что остановил строительство газопровода. В то же время во время президентства Байдена "Северный поток-2" достроят в течение считанных месяцев.

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Трамп подчеркнул, что он предупреждал канцлера Германии Ангелу Меркель, что США тратят "миллиарды на защиту" Германии, а она "платит России миллиарды" за поставки газа.

По словам Трампа, нынешняя администрация США якобы богатеет за счет Китая. Именно поэтому сын президента Штатов Гантер Байден заявил, что его ноутбук взломали российские спецслужбы.

Он заявил, что это была Россия. Россия, как всегда. Обратили внимание, что это не Китай, а именно Россия? Это потому, что за счет Китая, а не за счет России они богатеют,

– подчеркнул Трамп.

Политик также отметил: он проводил гораздо более жесткую политику против России, в то же время при этом сохранял хорошие отношения с главой Кремля Владимиром Путиным.

Заметьте! В июле 2021 года США и Германия договорились относительно "Северного потока-2". В их соглашении говорится, что Украине необходимо гарантии сохранения транзита газа после запуска скандального газопровода. В частности Германия обязуется добиваться продления договора минимум на 10 лет (с 2024 года).

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