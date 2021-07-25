В Госдепе понимают, что "Северный поток-2" не только нанесет огромный ущерб Украине, но и усилит энергетическую зависимость Европы от России.
Важно Это много, – Милованов назвал сумму ежегодного ущерба для Украины из-за запуска "Северного потока-2"
Именно поэтому США оставляют за собой право на введение санкций против России из-за "Северного потока-2". Произойдет это, даже несмотря на договоренности с Германией, которые дают "зеленый свет" завершению строительству газопровода.
Мы не отказываемся ни от каких инструментов, доступных нам. Более того, мы добавляем еще несколько инструментов в наш арсенал,
– подчеркнул представитель ведомства Нед Прайс.
Он подчеркнул, что соглашение с Германией не ограничивает США в плане возможности введения санкций против России.
США выступают против "Северного потока-2"
Прайс подтвердил, что США по-прежнему выступают против проекта газопровода, который будет поставлять газ в Западную Европу по дну Балтийского моря.
Мы против этого, потому что считаем, что это плохая сделка для Германии и для наших партнеров, потому что мы рассматриваем ее как потенциальный инструмент, который Россия может использовать,
– пояснил Прайс.
Таким образом, возможность введения санкций сохраняется, как того требует законодательство США, подчеркнул он.
Соглашение между США и Германией: главное
Джо Байден и Ангела Меркель заключили соглашение между США и Германией 21 июля. Оно предполагает:
- выделение Берлином дополнительной финансовой помощи Украине в размере более 200 миллионов евро;
- создание фонда объемом не менее 1 миллиарда долларов, который будет использоваться для финансирования инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии;
- направление усилий на достижение договоренности в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 миллиарда долларов США в период до 2027 года;
- использование рычагов для продления на 10 лет Договора о транзите российского газа по Украине, который истекает в 2024 году.