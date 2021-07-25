В Госдепе понимают, что "Северный поток-2" не только нанесет огромный ущерб Украине, но и усилит энергетическую зависимость Европы от России.

Важно Это много, – Милованов назвал сумму ежегодного ущерба для Украины из-за запуска "Северного потока-2"

Именно поэтому США оставляют за собой право на введение санкций против России из-за "Северного потока-2". Произойдет это, даже несмотря на договоренности с Германией, которые дают "зеленый свет" завершению строительству газопровода.

Мы не отказываемся ни от каких инструментов, доступных нам. Более того, мы добавляем еще несколько инструментов в наш арсенал,

– подчеркнул представитель ведомства Нед Прайс.

Он подчеркнул, что соглашение с Германией не ограничивает США в плане возможности введения санкций против России.

США выступают против "Северного потока-2"

Прайс подтвердил, что США по-прежнему выступают против проекта газопровода, который будет поставлять газ в Западную Европу по дну Балтийского моря.

Мы против этого, потому что считаем, что это плохая сделка для Германии и для наших партнеров, потому что мы рассматриваем ее как потенциальный инструмент, который Россия может использовать,

– пояснил Прайс.

Таким образом, возможность введения санкций сохраняется, как того требует законодательство США, подчеркнул он.

Соглашение между США и Германией: главное

Джо Байден и Ангела Меркель заключили соглашение между США и Германией 21 июля. Оно предполагает: