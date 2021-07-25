Заява Трампа

Виступаючи перед шанувальниками в Аризоні, Трамп зауважив, що зупинив будівництво газопроводу. Водночас у час президентства Байдена "Північний потік-2" добудують упродовж лічених місяців.

Зауважте Попри угоду з Німеччиною: США можуть накласти нові санкції проти "Північного потоку-2"

Трамп наголосив: він попереджував канцлерку Німеччину Ангелу Меркель, що США витрачають "мільярди на захист" Німеччини, а вона "платить Росії мільярди" за постачання газу.

За словами Трампа, нинішня адміністрація США начебто багатіє коштом Китаю. Саме тому син президента Штатів Гантер Байден заявив, що його ноутбук зламали російські спецслужби.

Він заявив, що це була Росія. Росія, як завжди. Звернули увагу, що це не Китай, а саме Росія? Це тому, що коштом Китаю, а не коштом Росії вони багатіють,

– наголосив Трамп.

Політик також зауважив: він проводив набагато жорсткішу політику проти Росії, водночас при цьому зберігав добрі відносини з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Зауважте! У липні 2021 року США і Німеччина домовилися щодо "Північного потоку-2". У їхній угоді мовиться, що Україні необхідно гарантії збереження транзиту газу після запуску скандального газопроводу. Зокрема Німеччина зобов'язується добиватися продовження договору щонайменше на 10 років (від 2024 року).

Причетність Росії до перемоги Трампа