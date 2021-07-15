Газета не розсекречує, звідки отримала документи. Однак у матеріалі мовиться, що їх ухвалили під час зустрічі з членами Ради Безпеки ще у січні 2016 року. За даними видання, документи підписав особисто Володимир Путін.
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Учасники засідання погодилися, що уряд Трампа допоможе забезпечити стратегічні цілі Москви. Зокрема, "соціальний безлад" у США.
Окрім того, у так званих "документах Кремля" мовилося, що для перемоги Трампа необхідно докласти усі можливі зусилля. Відразу 3 російським спецслужбам наказали знайти способи, як підтримати кандидата у президенти.
Самого Трампа у документах схарактеризували як "психічно нестабільну, імпульсивну, неврівноважену людину з комплексом неповноцінності".
Перемога Трампа на виборах: головне
- У 2016 році Дональд Трамп став 45-м президентом США. Він набрав 276 голосів виборців. Головною суперницею Трампа на виборах була Гіларі Клінтон.
- Тоді політикиня заявила, що до її поразки доклався президент Росії Володимир Путін. За словами Клінтон, він образився на неї через слова про фальсифікацію виборів у Росії.
- Політикиня зауважила, що саме Путін був ініціатором хакерських атак, які мали на меті "підірвати демократію США".
- Експосол США у Росії Майкл Макфол тоді заявив, що "Путін і Трамп об'єднуються, щоб поливати брудом американців".