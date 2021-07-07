Під час фестивалю режисер емоційно відповів на запитання грузинської журналістки. Спайк зауважив, що гангстери робитимуть, що захочуть.

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Цим світом правлять гангстери — Агент Оранж (Дональд Трамп), хлопець з Бразилії (президент Жаір Болсонару) та Путін (Володимир Путін – 24 канал),

– заявив глава журі.

Спайк наголосив, що у них "немає ні моралі, ні совісті". За словами режисера, "ми маємо виступити проти таких гангстерів".

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