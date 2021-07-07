Во время фестиваля режиссер эмоционально ответил на вопросы грузинской журналистки. Спайк отметил, что гангстеры будут делать, что захотят.

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Этим миром правят гангстеры – Агент Оранж (Дональд Трамп), парень из Бразилии (президент Жаир Болсонару) и Путин (Владимир Путин – 24 канал),

– заявил глава жюри.

Спайк подчеркнул, что у них "нет ни морали, ни совести". По словам режиссера, "мы должны выступить против таких гангстеров".

Обратите внимание! Агентом Оранж называют смеси дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения

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