Газета не рассекречивает, откуда получила документы. Однако в материале говорится, что их приняли во время встречи с членами Совета Безопасности еще в январе 2016 года. По данным издания, документы подписал лично Владимир Путин.

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Участники заседания согласились, что правительство Трампа поможет обеспечить стратегические цели Москвы. В частности, "социальный беспорядок" в США.

Кроме того, в так называемых "документах Кремля" говорилось, что для победы Трампа необходимо приложить все возможные усилия. Сразу 3 российским спецслужбам приказали найти способы, как поддержать кандидата в президенты.

Самого Трампа в документах охарактеризовали как "психически нестабильного, импульсивного, неуравновешенного человека с комплексом неполноценности".

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