Стабільно щодня російські військові обстрілюють наші позиції. Про це в ефірі на 24 каналі сказала волонтерка, парамедик, депутатка Київради Аліна Михайлова.
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Михайлова: "Північний потік-2" – війна в іншому форматі
За її словами, загострення може бути пов'язане із російським газопроводом "Північний потік-2".
На мою думку, це загострення пов'язане з "Північним потоком-2". Росія зрозуміла, що ми фактично нікому не потрібні – ні США, ні Німеччині, ми є самі в себе,
– наголосила Михайлова.
Вона зауважила, що газопровід прекрасно показує, що ніхто не зацікавлений заборонити Росії будь-які дії агресії на Донбасі. "Північний потік-2" – це така ж війна, тільки в іншому форматі", – відзначила волонтерка.
"Північний потік-2" і Україна: коротко
- США і Німеччина 21 липня домовились щодо "Північного потоку-2". Згідно з угодою, Україна повинна отримати транзит газу навіть після запуску російського газопроводу.
- На думку експертів, відповідний договір ще можна зірвати через Конгрес США.
- За словами радника глави Офісу Президента Тимофія Милованова, наша держава в разі запуску трубопроводу втрачатиме 1,5 мільярда доларів.
- Водночас виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що зупинити "Північний потік-2" ще можна.
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