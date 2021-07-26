Стабільно щодня російські військові обстрілюють наші позиції. Про це в ефірі на 24 каналі сказала волонтерка, парамедик, депутатка Київради Аліна Михайлова.

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Михайлова: "Північний потік-2" – війна в іншому форматі

За її словами, загострення може бути пов'язане із російським газопроводом "Північний потік-2".

На мою думку, це загострення пов'язане з "Північним потоком-2". Росія зрозуміла, що ми фактично нікому не потрібні – ні США, ні Німеччині, ми є самі в себе,

– наголосила Михайлова.

Вона зауважила, що газопровід прекрасно показує, що ніхто не зацікавлений заборонити Росії будь-які дії агресії на Донбасі. "Північний потік-2" – це така ж війна, тільки в іншому форматі", – відзначила волонтерка.

Нагадаємо! Російські бойовики 26 липня обстріляли позиції Збройних сил України, внаслідок чого постраждали 7 наших захисників. Тристороння контактна група відреагувала на агресивні дії Росії.

"Північний потік-2" і Україна: коротко

США і Німеччина 21 липня домовились щодо "Північного потоку-2". Згідно з угодою, Україна повинна отримати транзит газу навіть після запуску російського газопроводу.

На думку експертів, відповідний договір ще можна зірвати через Конгрес США.

За словами радника глави Офісу Президента Тимофія Милованова, наша держава в разі запуску трубопроводу втрачатиме 1,5 мільярда доларів.

Водночас виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що зупинити "Північний потік-2" ще можна.

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