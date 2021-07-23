Звернення Верховної Ради до Конгресу – чудовий, історичний крок. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

До теми Триває системна зрада України, – Піонтковський про угоду США та Німеччини

За його словами, звернення сформували з жорстких висловів, які засуджують відповідну угоду. Більшість конгресменів зустрінуть звернення з великим ентузіазмом.

Як можна зірвати угоду

Ні президенту Володимиру Зеленського, ні міністру закордонних справ Дмитру Кулебі не дуже вигідно з дипломатичного погляду різко критикувати американську ситуацію напередодні зустрічі з Байденом. Водночас це може зробити Конгрес США і Рада під час своїх міжпарламентських зв'язків.

Я думаю, що цю нову угоду, нову зраду України цілком можна зірвати, мобілізувавши американський Конгрес,

– наголосив Піонтковський.

Для цього Рада повинна сформувати дуже презентаційну делегацію і відправити її у Конгрес, поки він не перебуває на канікулах.

"Це дозволить і досягнути консолідації патріотичних сил України. Адже в цю делегацію долучать представників різних фракцій. "Європейська Солідарність" і "Слуга народу" разом, не відволікаючись на закиди один одного, можуть відстоювати позицію України", – наголосив публіцист.

Піонтковський прокоментував угоду Німеччини і США: дивіться відео

Багато залежить від дипломатії

Ще один гарний крок, як розповів Піонтковський, спільна заява очільника МЗС і Польщі. Балтійські країни, Румунія, Туреччина, Велика Британія можуть створити дуже хороший фронт супротиву зради і в Європі, і в американському Конгресі.

"Наразі дуже багато залежить від української дипломатії. Тому що друзі України з-за кордону не можуть бути більше українцями, ніж самі українці", – додав публіцист.

Що відомо про угоду США і Німеччини: коротко