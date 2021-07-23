Обращение Верховной Рады к Конгрессу – замечательный, исторический шаг. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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По его словам, обращение сформировали из жестких высказываний, осуждающих соответствующее соглашение. Большинство конгрессменов встретят обращения с большим энтузиазмом.

Как можно сорвать соглашение

Ни президенту Владимиру Зеленскому, ни министру иностранных дел Дмитрию Кулебе не очень выгодно с дипломатической точки зрения резко критиковать американскую ситуацию накануне встречи с Байденом. В то же время это может сделать Конгресс США и Рада во время своих межпарламентских связей.

Я думаю, что это новое соглашение, новое предательство Украины вполне можно сорвать, мобилизовав американский Конгресс,

– отметил Пионтковский.

Для этого Рада должна сформировать очень презентационную делегацию и отправить ее в Конгресс, пока он не находится на каникулах.

"Это позволит и достичь консолидации патриотических сил Украины. Ведь в эту делегацию войдут представителей разных фракций. "Европейская Солидарность" и "Слуга народа" вместе, не отвлекаясь на упреки друг друга, могут отстаивать позицию Украины", – отметил публицист.

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Многое зависит от дипломатии

Еще один хороший шаг, как рассказал Пионтковский, совместное заявление главы МИД и Польши. Балтийские страны, Румыния, Турция, Великобритания могут создать очень хороший фронт сопротивления предательства и в Европе, и в американском Конгрессе.

"Сейчас очень многое зависит от украинской дипломатии. Потому что друзья Украины из-за границы не могут быть больше украинцами, чем сами украинцы", – добавил публицист.

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