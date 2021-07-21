Пресс-служба правительства Германии сообщила, что стороны обсудили ряд энергетических вопросов. В частности, "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.
Заметьте Германия делает огромную дестабилизацию в мире, – депутат о "Северном потоке-2"
Кроме того, Меркель и Путин не обошли тему реализации Минских соглашений.
Реакция Кремля
Российская сторона подтвердила телефонный разговор. В частности, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Меркель во время разговора о "Северном потоке-2" обсуждали транспортировку газа через Украину после 2024 года.
"Северный поток-2": договоренность США и Германии
- США и Германия 21 июля достигли согласия в вопросе газопровода "Северного потока-2".
- Хотя договор о транзите газа через Украину потеряет силу в 2024 году, в соглашении сторон говорится, что Германия обязуется добиваться его продления как минимум на 10 лет.
- Кроме того, если Россия будет "использовать энергию в качестве оружия", в ответ Берлин будет инициировать санкций против нее.
- По словам Нуланд, необходимо делать все возможное, чтобы снизить экономическую зависимость Украины от российского газа.