Пресслужба уряду Німеччини повідомила, що сторони обговорили низку енергетичних питань. Зокрема, "Північний потік-2" та транзит газу через Україну.

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Окрім того, Меркель та Путін не оминули тему реалізації мінських угод.

Реакція Кремля

Російська сторона підтвердила телефонну розмову. Зокрема, пресслужба Кремля повідомила, що Путін та Меркель під час розмови про "Північний потік-2" обговорювали транспортування газу через Україну після 2024 року.

"Північний потік-2": домовленість США та Німеччини