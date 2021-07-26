Пресслужба української делегації у Тристоронній контактній групі зазначила, що "близько 7:00 під час обстрілу противником по позиціях ЗСУ зі застосуванням артилерії калібру 122 міліметрів (25 снарядів) отримали бойове поранення 5 та бойове травмування ще 2 військовослужбовців".
Зауважте Бойовики розміщують важку техніку в житлових районах на Донбасі, – ОБСЄ
У ТКГ наголосили: "ЗСУ відкрили вогонь у відповідь".
Українська сторона СЦКК оперативно вжила заходів щодо негайного припинення вогню з боку противника.
Відправлена письмова нота щодо грубого порушення режиму припинення вогню на СММ ОБСЄ і на МЗС України (яке надалі спрямовує відповідні дії на вищому міжнародному рівні),
– повідомили у ТКГ.
Обстріл 26 липня: головне
- Окупанти на Донбасі 26 липня здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ.
- Бойовики гатили з важкого артилерійського озброєння, яке забороняють мінські домовленості.
- Внаслідок обстрілів постраждали 7 українських військових: четверо героїв отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травми.