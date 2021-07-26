Важке озброєння у житлових районах окупанти розташовують як на Донеччині, так і на Луганщині.

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Зокрема, у Донецькій області виявили зенітну установку типу ЗУ-23. Її зафіксував безпілотник ОБСЄ. Також на Донеччині зауважили:

  • 5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин (типу БРЕМ – 2 одиниці і БТС-4а – 3 одиниці);
  • 2 бронетранспортери (МТ-ЛБ).

На Луганщині поблизу Пахалівки зафіксували бронетранспортер (МТ-ЛБ) із зенітною установкою (ЗУ-23).

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  • Окупанти 23 липня обстріляли з мінометів Опитне. Бойовики гатили з території окупованого населеного пункту Веселе. Під обстріл потрапили будинки місцевих жителів.
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