Важке озброєння у житлових районах окупанти розташовують як на Донеччині, так і на Луганщині.

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Зокрема, у Донецькій області виявили зенітну установку типу ЗУ-23. Її зафіксував безпілотник ОБСЄ. Також на Донеччині зауважили:

5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин (типу БРЕМ – 2 одиниці і БТС-4а – 3 одиниці);

2 бронетранспортери (МТ-ЛБ).

На Луганщині поблизу Пахалівки зафіксували бронетранспортер (МТ-ЛБ) із зенітною установкою (ЗУ-23).

Зауважте! На Луганщині поблизу селища Сентянівка окупанти також розмістили два міномети "Сани" 120 калібру. Поблизу Донецька безпілотник ОБСЄ зафіксував самохідну гаубицю (2С3 "Акація", 152 міліметрів).

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