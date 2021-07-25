Нині майже щодня у бік оборонців Попасної летять кулі та снаряди. Щойно на Сході розпочалися бойові дії, військовий Юрій добровольцем вирушив на передову. Наразі йому 24 роки, на фронті він – від перших днів війни.

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Одним з перших завдань батальйону "Донбас", в якому тоді служив військовий, був штурм Попасної. 22 липня 2014 року місто вдалося звільнити з третьої спроби.

"Насправді, запорука була в тому, що відпрацювала наша артилерія, авіація. Противник знав, що буде працювати артилерія, але він не встиг (протидіяти – 24 канал)", – розповів військовий Збройних сил України Юрій.

Під час перших штурмів Юрій втратив трьох своїх побратимів. Про них думав найбільше, коли у 2021 році повернувся в район Попасної. З того часу ситуація суттєво змінилася, ворог майже не використовує артилерію, проте чи не щоночі цілить стрілецькою зброєю.

Їм потрібна увага, їм не потрібен мир. Єдине, чим вони можуть до себе привертати увагу – це провокаціями,

– сказав він.

Провокації бойовиків тривають до світанку

Провокації зазвичай відбуваються з настанням сутінків і тривають до світанку. Нещодавно приблизно о 5 годині ранку окупанти намагалися поцілити в армійців, які йшли на пост.

Окупанти продовжують провокації: дивіться відео

Був постріл з підствольника, завдяки суцільній тиші почули клацання курка, затвору. Одразу ж прилетів ВОГ між двома позиціями. Водночас уламки гранат летять у бік армійців найчастіше. Та не лише вони, за час війни окупанти навчилися воювати хитро й підступно – цілять з гранатометів мінами.

Останнім часом вони використовують так звані перекути. Це гранатомет і накручена мінометна міна на нього,

– сказав військовий Вадим.

Армійці розповіли, що окупанти усіляко намагаються показати свою чисельність на позиціях, хоча найманці Росії нині гостро відчувають брак кадрів.

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"У них начебто остання ротація. Вони ніби помінялися, з однієї позиції виїхали на іншу. Це у них називається ротацією. Але, напевно, бажаючих воювати за 15 тисяч рублів у них стало менше. Це вже не 150 тисяч, як у 2014 році", – сказав військовослужбовець ЗСУ Андрій.

Помітили армійці й активне будівництво позицій поблизу Попасної. Ворог риє окопи за допомогою вибухівки навіть не приховуючи своєї роботи.