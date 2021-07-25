Сейчас почти ежедневно в сторону защитников Попасной летят пули и снаряды. Как только на Востоке начались боевые действия, военный Юрий добровольцем отправился на передовую. Сейчас ему 24 года, на фронте он с первых дней войны.

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Одной из первых задач батальона "Донбасс", в котором тогда служил военный, был штурм Попасной. 22 июля 2014 года город удалось освободить с третьей попытки.

"На самом деле, залог был в том, что отработала наша артиллерия, авиация. Противник знал, что будет работать артиллерия, но он не успел (противодействовать – 24 канал)", – рассказал военный Вооруженных сил Украины Юрий.

Во время первых штурмов Юрий потерял троих своих собратьев. О них думал больше всего, когда в 2021 году вернулся в район Попасной. С тех пор ситуация существенно изменилась, враг почти не использует артиллерию, однако чуть ли не каждую ночь работает стрелковым оружием.

Им нужно внимание, им не нужен мир. Единственное, чем они могут к себе привлекать внимание – это провокациями,

– сказал он.

Провокации боевиков продолжаются до рассвета

Провокации обычно происходят с наступлением сумерек и продолжаются до рассвета. Недавно примерно в 5 часов утра оккупанты пытались попасть в армейцев, которые шли на пост.

Оккупанты продолжают провокации: смотрите видео

Был выстрел из подствольника, благодаря сплошной тишине услышали щелчок курка, затвора. Сразу же прилетел ВОГ между двумя позициями. В то же время обломки гранат летят в сторону армейцев чаще всего. И не только они, за время войны оккупанты научились воевать хитро и коварно – целиться из гранатометов минами.

В последнее время они используют так называемые перекруты. Это гранатомет и накрученная минометная мина на него,

– сказал военный Вадим.

Армейцы рассказали, что оккупанты всячески пытаются показать свою численность на позициях, хотя наемники России сейчас остро ощущают нехватку кадров.

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"У них вроде последняя ротация. Они будто поменялись, с одной позиции выехали на другую. Это у них называется ротацией. Но, наверное, желающих воевать за 15 тысяч рублей у них стало меньше. Это уже не 150 тысяч, как в 2014 году", – сказал военнослужащий ВСУ Андрей.

Заметили армейцы и активное строительство позиций вблизи Попасной. Враг роет окопы с помощью взрывчатки даже не скрывая свою работу.