Ситуация на Донбассе весной 2014 года

После победы Революции Достоинства в Киеве и бегства президента Януковича на востоке Украины активизировались российские диверсионные группы, а также отряды чеченских боевиков и казаков. Им помогали местные коллаборанты, чьи мозги промыла российская пропаганда ужасами про "Правый сектор" и "бендеровцев".

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Вооруженные представители "русского мира" появились в большинстве городов Донбасса. Местная власть активно переходила на их сторону, милиция и СБУ в лучшем случае самоустранились, армия находилась в плачевном состоянии и не представляла угрозы оккупантам, гарнизоны ВСУ и Нацгвардии были блокированы и не решались на активные военные действия, а некоторые части были разоружены – военная техника была захвачена боевиками.

В апреле 2014 года россияне решились на масштабную вылазку и открыто захватили Славянск – крупный город в Донецкой области с более 100 000 населения. Только после этого власть в Киеве решилась на решительные действия. Впрочем, сил и ресурсов было мало. Основу украинского войска составляли молодые воины добробатов, бойцы Национальной гвардии и солдаты ВСУ.

Битва за Мариуполь:

Они не имели опыта, не были обеспечены даже самым необходимым и находились в чрезвычайно затруднительном положении. Ведь украинская армия более 20 лет системно уничтожалась и была развалена.

Только благодаря помощи волонтеров удалось организовать логистику для защитников Украины, вооружить их и предоставить все необходимое воинам.

Украинским войскам на Донбассе весной 2014 года противодействовали более 20 000 российских диверсантов и их прокси. В конце мая Украина получила стратегическое преимущество. 26 мая боевики "ДНР" были выбиты из Донецкого аэропорта, также под угрозой оказалась "группа Гиркина" в Славянске. Также в мае украинские добровольцы блокировали террористов в Мариуполе, которые 13 апреля провозгласили его частью "ДНР" и за месяц установили полный контроль над городом.

События в Мариуполе

Портовый город и крупный логистический и промышленный центр одновременно – Мариуполь – имел большое значение для оккупантов. Город лежит фактически на границе с Россией, а потому был лакомым куском для "ДНР". Но украинские защитники спутали террористам все карты. Однако этого могло не произойти.

С апреля 2014 года в Мариуполе фактически было двоевластие, когда ни представители Украины, ни россияне вместе с местными сепаратистами не прибегали к масштабным и активным действиям. 9 мая противостояние перешло в горячую фазу – террористы захватили админздания и укрепили баррикады, в город вошла украинская бронетехника. В ходе боев в центре города погибли люди. Террористы также прибегли к гибридным методикам: вывели на следующий день на улицы людей, которых разогрели профессиональные пропагандисты и "плакальщицы".

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Под давлением "гражданских" украинские войска покинули Мариуполь и закрепились в районе аэропорта. Защитники Украины также контролировали окрестности города, но плотной блокады организовать не имели сил.

Легендарные кадры – 10 мая 2014 года:

За это время террористы показали местным – что такое "ДНР". Грабежи, изнасилования, похищения людей и пытки стали привычной практикой в Мариуполе. Местные жители, когда-то очарованные российской пропагандой, увидели, каким является "русский мир" в реальности и получили прививку от него.

Тем временем блокированные в Мариуполе террористы столкнулись со значительными проблемами и начали бежать из города. В июне из почти тысячи боевиков в Мариуполе осталось всего несколько сотен. Город оставили чеченские наемники и казаки. Они в отличие от "группы Гиркина" не организовали масштабного отхода, а разбивались на небольшие группы и таким образом бежали из Мариуполя.



Бойцы "Азова" в Мариуполе / Фото Елены Белозерской

Освобождение города

В пятницу, 13 июня 2014 года, террористов в Мариуполе оставалось не более сотни. В основном это были местные коллаборанты, которым некуда было бежать. За день до этого из города вышла большая группа кадыровцев во главе с боевиком "Бородой".

Украинский римейк "Безумного Макса" помог освободить город от террористов / Фото Елены Белозерской

В этих условиях украинские добровольцы из "Азова" провели разведку боем, которая быстро переросла в полноценную боевую операцию, которая завершилась освобождением города от оккупантов.

В операции по освобождению Мариуполя принимали участие 150 бойцов "Азова" (в основном – молодых ребят 18–20 лет), 2 роты батальона "Днепр-1", 2 роты Нацгвардии, бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и спецподразделения МВД.

Утром, еще затемно, бойцы "Азова" начали через частный сектор продвигаться к центру города, где в нескольких домах укрепились боевики. Главные улицы города перекрывали баррикады, а весь центр Мариуполя был заминирован.



План-схема операции по освобождению Мариуполя из книги Николая Кравченко "Освобождение Мариуполя", издательство "Ориентир", 2018 год

Около пяти утра начался штурм. Ребятам из "Азова" помогали несколько бронированных КамАЗов и старенькая зенитная установка ЗУ-23, которую они обустроили в кузове грузовика.

Освобождение Мариуполя происходило фактически в формате онлайн:

За несколько часов сопротивление террористов было подавлено – снайперские точки и пулеметные гнезда были уничтожены. Также были проведены разминирование и зачистка. Также были арестованы главари сепаратистов.

Мариуполь. Противостояние – фильм канала UA: Первый:

В ходе освобождения города получили ранения 5 украинских защитников. Никто из гражданских во время проведения операции серьезно не пострадал.



Пленные боевики, несколько месяцев терроризировали Мариуполь / Фото Елены Белозерской

Во время боя были убиты 5 оккупантов, около 20 террористов захвачены в плен, но большей части боевиков удалось бежать. Также в городе с целью совершения терактов остались пророссийские диверсанты – так называемые "спящие группы".

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Днем 13 июня над Мариуполем был поднят сине-желтый флаг, который развевается над городом и сейчас.

Мариуполь сейчас

Война за город на этом не завершилась. Уже на следующий день – 14 июня – в районе завода "Азовсталь" боевики расстреляли из РПГ машину пограничников и убили 5 человек.

В июле – августе 2014 года вместо российских диверсионных групп на Донбассе начали действовать уже полноценные кадровые воинские части РФ. Они нанесли несколько болезненных поражений украинской армии, в результате чего Мариуполь оказался во вражеской осаде. 24 января 2015 года россияне обстреляли город из "Градов" и убили 31 гражданского.

Тогда же главарь боевиков "ДНР" Захарченко объявил о наступлении террористов на Мариуполь. И только после начала Павлопольско-Широкинской наступательной операции 10 февраля 2015 года украинским войскам удалось оттеснить врага от города.

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Ныне Мариуполь живет мирной жизнью, но его жители не забывают, что совсем рядом идут военные действия и чуть ли не каждый день погибают защитники Украины. Также они хорошо знают, что такое "русский мир" и больше не желают быть его частью.