О проведении на востоке Украины Антитеррористической операции или АТО объявили 13 апреля 2014 года. Что этому предшествовало, как разворачивались события, почему АТО считают недовойной – читайте в материале 24 канала.

Что заставило украинскую власть объявить АТО

12 апреля 2014 года украинцы были шокированы кадрами из провинциального городка Славянск Донецкой области, где внезапно появились российские диверсанты. Они захватили сначала городской участок МВД, а затем установили контроль над всем городом.

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В настоящее время известно, что операцию по захвату Славянска осуществили рейдовые группы военной разведки россиян – спецназа Главного управления Генштаба РФ (бывшего ГРУ). Лишь впоследствии профессиональные диверсанты передали "власть" профессиональным актерам – прапорщику-реконструктору Игорю Гиркину, колоритному пулеметчику Александру "Бабаю" Можаеву и другим фрикам. Тогда же украинцы узнали про их московских кураторов Бородая и Кургиняна.

Захват Славянска был легендирован по крымскому сценарию – якобы город под контроль взяли "силы самообороны". Именно для этого и требовались "блаженный" Гиркин и "народный мэр" Вячеслав Пономарев. Впрочем, ни у кого не вызывало сомнений, что за операцией стоит Россия. Собственно, этого не скрывали даже сами участники "шоу".

На следующий день, 13 апреля 2014 года, утром в Киеве объявили о начале антитеррористической операции или АТО. Она официально началась на следующий день. Напомним, к тому времени Россия уже объявила о захвате украинского Крыма и несколько недель "шатала" ситуацию в восточных областях Украины – наиболее удачно в Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской и Запорожской областях.

Почему Киев медлил

Нерешительность Киева объясняется просто: в то время в Украине фактически было безвластие. После бегства президента Януковича выборы его преемника были назначены на май, а исполняющим обязанности главы государства и главнокомандующего вооруженных сил стал спикер парламента Александр Турчинов.

Александр Турчинов исполнял обязанности президента Украины / Пресс-служба СНБО

Этот политик несмотря на свое ироническое прозвище всегда был слишком осторожным, не желал делать резких движений и быть за что-то ответственным.

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Возможно, именно поэтому на востоке Украины провозгласили режим АТО вместо военного положения. За игрой слов кроется принципиальная разница. Военное положение предусматривает перевод жизни страны на особые условия, в частности, отмену выборов и ограничение прав и свобод ради эффективного сопротивления агрессии. В условиях военного положения вся полнота власти принадлежит Президенту Украины – верховному главнокомандующему, что делегирует ее военным.

Мы делали все, чтобы избежать человеческих жертв. Но мы готовы дать отпор всем попыткам вторжения, дестабилизации и террористическим действиям с оружием в руках. СНБО принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных Сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины,

– исполняющий обязанности Президента Украины Турчинов объявляет о начале АТО.

Почему АТО

Антитеррористическая операция по сути является полицейской операцией. Ею занимается антитеррористический центр СБУ, а осуществляет не ВСУ, а сотрудники спецслужб и МВД, в частности – Национальной гвардии.

Глава МВД Аваков о старте АТО:

Турчинов 13 апреля заявил, что к проведению АТО будут привлечены и ВСУ, но в первые месяцы операции влияние армии было минимальным. Кадровые военные не занимались планированием, а армия рассматривалась в основном как сырьевая и материальная база (в случае 25-й бригады – для сторонников "Русского мира"). Впрочем, даже такое положение вещей пугало оккупантов.

Если Киев действительно начал применять армию в Славянске, то это очень серьезное преступление против своего народа,

– Путин волнуется за судьбу российских диверсантов в Славянске и поддерживает АТО в ее начальном формате.

Турчинов выбрал последний вариант и фактически избрал ответственность за дальнейшие события. Перед этим Украина без боя отдала Крым россиянам, поэтому в Киеве надеялись, что оккупанты на этом остановятся. Но аппетит приходит во время еды – и у России были план на все восточные области Украины.

Колонна 25-й бригады ВСУ, заблокированная под Краматорском / Getty Images

Агрессор не остановился и продолжает организовывать беспорядки на востоке страны. Это не война между украинцами. Это искусственно созданная ситуация противостояния, целью которой является ослабление и уничтожение самой Украины,

– и.о. президента Турчинов, 13.04.2014.

"Странная война" по-украински

После объявления режима АТО украинские силы, которые состояли из добробатов и спецназовцев СБУ и МВД, быстро заняли господствующие высоты над Славянском и блокировали россиян в городе. Украинцы имели значительное численное и качественное преимущество над врагом. Впрочем, на дальнейшие решительные действия они не решились – не было приказа о масштабном штурме, а отдельные разведки-зачистки были отбиты русскими.

Силы явно неравны. Отмашка на применение оружия против мирных жителей своей страны уже дана. Если сегодня эту военную машину не остановить, то это приведет к большому числу погибших и раненых. Против мирных граждан действуют подразделения Национальной гвардии, а также батальоны из экстремистов "Правого сектора", начато формирование батальона Донбасс. Подавление выступлений мирного населения осуществляют переброшенные в Донецк и Луганск бойцы спецподразделений службы безопасности Украины, а также МВД,

– министр обороны России Сергей Шойгу угрожает Украине.

После 2 неудачных попыток и под давлением российской власти, которая под видом военных учений стянула войска к границам с Украиной, приняли решение об отказе от активных действий и начале блокады. Именно этого новые "хозяева" Славянска и ждали.

Контрпропаганда в 2014 году работала не очень удачно / Соцсети

За время "странной войны" россияне обжились в Славянске и создали замечательную "картинку" пророссийской вольницы для СМИ страны-оккупанта. Беспомощность украинских военных и нерешительность власти добавила оптимизма оккупантам и вдохновила их на решительные действия. А еще позволила лучше подготовиться к новому вторжению.

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Славянская эпопея завершилась 5 июля 2014 года дефиле боевиков в Донецк и захватом областного центра. На марше колонну террористов никто не атаковал. Они фактически без потерь прибыли в сердце Донбасса, где отаборились и "заседают" по сей день.

АТО в условиях открытой российской агрессии

17 июля 2017 года российский ЗРК "Бук" с российской обслугой из числа кадровых российских военных сбил в небе над Донетчиной гражданский самолет – рейс MH17, на борту которого было 298 людей. Все они погибли. Перед этим россияне уничтожили несколько украинских бортов, в частности – транспортных. За месяц до этого в небе над Луганском они сбили украинский Ил-76, в катастрофе тогда погибли 49 граждан Украины.

Ветеран украинско-российской войны Максим Музыка рассказывает о первых боях с оккупантами:

Кроме российских сил противовоздушной обороны в Украину прибыли многочисленные наемники, в частности – бойцов так называемой "ЧВК Вагнера" и кадыровцы. Последние составили основу первой волны нападающих на Донецкий аэропорт 26 мая и вскоре сформировали экипаж уже легендарного "Камаза", который в панике расстреляли свои же.

В конце лета 2014 года в Украину зашли уже не "зеленые человечки", а официальные российские воинские части. Сейчас об этом открыто говорят сами русские.

Недавно член Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов даже назвал их точное количество.

В конце августа 2014 года ввод ограниченной группировки (8 батальонных тактических групп) позволил осуществить разгром украинских войск и заставил Украину прекратить наступательные действия против "ДНР" и "ЛНР" и подписать Минские соглашения,

– представитель Минобороны оккупантов Руслан Пухов признает факт агрессии против Украины.

Российские военные нанесли украинскому войску два тяжелых поражения под Иловайском и Дебальцево. Подписание кабальных для Украины минских договоренностей закрепило выгодное для России положение вещей на Донбассе, спасло 2 российские анклавы в Украине под названиями "ДНР" и "ЛНВ" и способствовало превращению временно оккупированных территорий Донбасса на новые Приднестровье или Абхазию.

Воспоминания украинского ветерана Павла Чайки о российской агрессии на Донбассе:

В этих условиях война в подвешенном состоянии, то есть АТО просто законсервировала статус кво. Большую часть своей каденции президент Порошенко избегал того, чтобы называть войну войной. Он решился на частичное введение военного положения лишь после отмены АТО, но это больше напоминало не эффективную попытку противодействия агрессору, а довольно жалкие потуги удержаться при власти с помощью переноса на неопределенное время выборов. Дальнейшие события лишь подтвердили это предположение.

ООС вместо АТО

Указом президента Петра Порошенко за 4 года после своего начала АТО была отменена. С 30 апреля 2018 года ей на смену пришла Операция Объединенных Сил (ООС), которая является порождением юридической казуистики и уже мотивирована не нерешительностью, а неспособностью изменить ход событий.

Президент Порошенко долго не решался называть войну войной / Пресс-служба СНБО

Время потеряли еще весной 2014 года. Тогда украинская власть решилась только на полшага и войну в "подвешенном состоянии", зато получила полномасштабные боевые действия и открытую российскую агрессию, жертвами которой стали более 13 000 украинцев.

Захват Славянска – воспоминания участников событий:

В результате российской агрессии на востоке Украины несколько миллионов человек вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами, а жители оккупированных территорий оказались заложниками боевиков и сейчас стали участниками нечеловеческого эксперимента под названием "новые темные века".

Сейчас, как и 7 лет назад, Россия снова собирает войско на границах с Украиной. Ее первые лица снова говорят о необходимости "защиты русскоязычного населения" на территории иностранного государства, а цивилизованный мир снова обеспокоен.