В Донецкой области представители ОПЗЖ разослали местным жителям листовки с возмутительным содержанием. В них, в частности, рекомендуют людям собирать информацию о ветеранах и патриотах, чтобы потом передать "новой власти".

Фотографии возмутительных листовок обнародовал депутат Мариупольского городского совета Роман Михайлович. Он нашел такие в своем почтовом ящике.

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Содержание увиденного шокировало политика. Из-за этого депутат резко, не подбирая слов, высказался о членах "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Вы там совсем ох***и, ребята? Это что, б***ь, по посылы в свободной демократической стране? Собираете данные о неблагонадежных соседях и их родных?", – написал он в своем фейсбуке.

ОПЗЖ призывает жителей Мариуполя:

"Записать все адреса и данные знакомых "национал-радикалов", членов и активистов "оранжевых партий", пропагандистов, ветеранов АТО и членов их семей";

кроме этого – "сохранить все это в случае начала военных действий, когда информацию можно будет передать полиции или органам "законно избранной власти".

"Соседям, родственникам, детям и внукам нужно объяснять, что войне и крови не место в Мариуполе", – цинично рекомендуют в листовке.



Скандальная листовка от ОПЗЖ / Фото с фейсбук-страницы Романа Михайловича

Депутат призвал отреагировать СБУ, а также Нацполицию. Ведь пропагандисты пытаются навязать мнение о том, что в войне заинтересована Украина, а не государство-агрессор Россия.