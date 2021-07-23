Українська сторона СЦКК встановила, що ворог вів вогонь з тимчасово окупованого населеного пункту Веселе.

Важливо Бойовики активізуються на Донбасі перед Днем Незалежності, – Жданов

Із самісінького ранку 23 липня окупанти запустили 20 мін у бік Опитного з мінометів 120 міліметрового калібру. Варто зауважити, що ці міномети заборонені мінськими домовленостями.

Спостережною групою української сторони СЦКК проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу, в ході якої встановлені та задокументовані факти пошкодження приватної власності, руйнування господарчої будівлі,

– повідомили у штабі ООС.

Українська сторона вже направила ноти на адресу голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, в яких повідомила про дані порушення з боку окупантів.

Окупанти обстріляли приватний сектор в Опитному / Фото штабу ООС

Зверніть увагу! На Донбасі вже майже рік триває перемир'я, яке бойовики порушують ледь не щодня. Унаслідок обстрілів окупантів загинули 45 українських військовослужбовців, ще 150 зазнали поранень.

Додамо, що минулої доби на Донбасі було відносно спокійніше. Окупанти тричі порушили режим тиші:

Поблизу Водяного, що біля Донецька, стріляли з мінометів 82 калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік селища Піски двічі гатили у бік українських позицій з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

На щастя, бойових втрат серед українських військових немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь на зухвалі порушення бойовиків.