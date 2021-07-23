Украинская сторона СЦКК установила, что враг вел огонь из временно оккупированного населенного пункта Веселое.

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С самого утра 23 июля оккупанты запустили 20 мин в сторону Опытного из минометов 120 миллиметрового калибра. Стоит заметить, что эти минометы запрещены минскими договоренностями.

Наблюдательной группой украинской стороны СЦКК проведена верификация последствий указанного обстрела, в ходе которой установлены и задокументированы факты повреждения частной собственности, разрушение хозяйственной постройки,

– сообщили в штабе ООС.

Украинская сторона уже направила ноты в адрес главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в которых сообщила о данных нарушениях со стороны оккупантов.

Оккупанты обстреляли частный сектор в Опытном / Фото штаба ООС