Таку інформацію повідомив в ефірі 24 каналу військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що варто чекати ескалації на Донбасі.
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За його словами, варто до цього готуватись, адже почалось перекидання військ з Західного військового округу на територію Білорусі для підготовки участі у навчанні "Захід-2021". Росія може посилити обстріли українських позицій.
Традиційно буде конфронтація перед Днем Незалежності України. Тим паче, що в нас річниця – 30 років. Вже найближчим часом ми спостерігатимемо посилення обстрілів, на жаль,
– зауважив Жданов.
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Війна на Донбасі: останні втрати
- Олександр Горбенко помер у лікарні 19 липня. Український боєць довго боровся за життя після того, як отримав поранення. У нього залишилася 2-річна донька.
- Навідник танкового батальйону Олександр Юрков загинув 14 липня на Донбасі. Йому було лише 19 років.
- Український захисник Андрій Бєляєв загинув за кілька днів до свого дня народження. Він мав святкувати 39-річчя.