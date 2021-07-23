Такую информацию сообщил в эфире 24 канала военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что стоит ждать эскалации на Донбассе.

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По его словам, стоит к этому готовиться, ведь началась переброска войск из Западного военного округа на территорию Беларуси для подготовки участия в учении "Запад-2021". Россия может усилить обстрелы украинских позиций.

Традиционно будет конфронтация перед Днем Независимости Украины. Тем более, что у нас годовщина – 30 лет. Уже в ближайшее время мы будем наблюдать усиление обстрелов, к сожалению,

– заметил Жданов.

Справка. Украина активно готовится ко Дню Независимости, ведь государству исполняется 30 лет. Запланировано много праздничных мероприятий. В частности, на Крещатике таки пройдет парад войск.

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