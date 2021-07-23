За все время войны на Донбассе с апреля 2014 года, погибли 2705 украинских военных. Об этом сообщили в Вооруженных силах Украины. Еще 10280 наших защитников получили ранения.

Читайте также Зона возле Золотого превращается в горячую точку: в ОБСЕ бьют тревогу

Что известно об этой статистике

Важно отметить, что в эту статистику не входят случаи, когда солдаты взрываются на взрывных устройствах.

Такие данные ВСУ обнародовали по состоянию на 18 июля. После этого в больнице умер 29-летний военный Александр Горбенко из Кривого Рога. Боевики ранили его 15 июля.

Также 21 июля украинский военный подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве. Воина забрали в больницу. Его состояние – удовлетворительное.

О каких цифрах говорили в ООН