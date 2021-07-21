Это произошло в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь.

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После этого украинского защитника доставили в лечебное учреждение. Медики оценили состояние здоровья военного как удовлетворительное.

На место происшествия сразу прибыли должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.

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