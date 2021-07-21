Це сталося у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу.

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Поранений – у лікарні

Після цього українського захисника доправили до лікувального закладу. Медики оцінили стан здоров'я військового як задовільний.

На місце події одразу прибули посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.

Ситуація на Донбасі