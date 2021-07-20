За словами заступника голови адміністратора президента Росії Дмитра Козака, Росія буде змушена втрутитися, бо ситуація, нібито "набуватиме ознак геноциду".
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Що загрожує мирному врегулюванню
Козак вважає головною загрозою мирному врегулюванню конфлікту тих, хто виступає проти будь-яких домовленостей з Росією.
У разі якщо в зоні конфлікту будуть "правити бал" ті, хто сьогодні влаштовує відверто націоналістичні силові акції на вулицях Києва, це стане трагедією. Очевидно, що байдужими до цього не залишаться не тільки Росія, а й вся світова спільнота,
– сказав він.
Росія, як завжди, "ні в чому не винна"
Також російський політик звинуватив Україну в невиконанні мінських угод та небажанні завершувати конфлікт.
"Для реалізації якогось свого, нікому невідомого плану, вони постійно винаходять абсолютно надумані і аналогічні приводи для нескінченного затягування переговорного процесу та ухилення від практичного застосування мінських угод", – додав Козак.
Це вже не перша подібна заява помічника Путіна. Днями він запевняв, що Росії не потрібен ні Донбас, ні війна на ньому.