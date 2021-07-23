За весь час війни на Донбасі, з квітня 2014 року, загинули 2705 українських військових. Про це повідомили у Збройних силах України. Ще 10280 наших захисників зазнали поранень.

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Що відомо про цю статистику

Важливо зазначити, що до цієї статистики не входять випадки, коли солдати підриваються на вибухових пристроях.

Про які цифри говорили в ООН

Раніше в ООН підрахували, що загальна кількість жертв, пов’язаних з війною на Донбасі, сягнула від 42,5 до 44,5 тисячі людей.