Так, зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого перетворюється в гарячу точку. Про це заявила спеціальна представниця голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Хайді Грау.

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Крім того, моніторингова місія продовжує фіксувати збільшення використання важких озброєнь.

Всеосяжне припинення вогню може бути досягнуте за умови, що сторони проявлять необхідну політичну волю,

– сказала Грау.

Що відбувається біля Золотого