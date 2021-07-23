Так, зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого перетворюється в гарячу точку. Про це заявила спеціальна представниця голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Хайді Грау.
До теми Безпекова ситуація на Донбасі погіршується, – ОБСЄ
Крім того, моніторингова місія продовжує фіксувати збільшення використання важких озброєнь.
Всеосяжне припинення вогню може бути досягнуте за умови, що сторони проявлять необхідну політичну волю,
– сказала Грау.
Що відбувається біля Золотого
Зауважимо, у липні порушення тиші біля Золотого є ледь не щодня. Наприклад, 1 липня ворог застосовував там безпілотник для скидання пострілів ВОГ-17. Натомість 2, 3, 5 липня окупанти відкривали вогонь неподалік цієї ділянки.
Крім того, 10 та 12 липня біля Золотого-4 бойовики застосовували протитанковий ракетний комплекс та стрілецьку зброю.
Війна на Донбасі: останні новини
- 21 липня український військовий підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої. Воїна забрали до лікарні. Його стан – задовільний.
- У ЗСУ вважають, що Росія не наважиться піти у широкомасштабний наступ на Україну, адже держава співпрацює з іншими країнами.
- До речі, в Україні лунали пропозиції, аби до перемовин щодо врегулювання конфлікту залучити США. Проте у Штатах заявили, що держава не братиме прямої участі в переговорах по Донбасу.