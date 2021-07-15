По данным Софиевского районного терцентра комплектации и социальной поддержки, военнослужащий был родом из села Криничоватое Софиевского района.

Важно Сутки на Донбассе: войска оккупантов ранили 2 украинских бойцов

Что известно о погибшем бойце

19-летний Александр служил наводчиком танкового батальона воинской части А1302. Он получил смертельное ранение 14 июля в районе проведения операции Объединенных сил.

Заметим, что за прошедшие сутки оккупанты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики стреляли из:

минометов 82-го, 120-го и 122 миллиметрового калибра,

крупнокалиберных пулеметов,

стрелкового оружия,

автоматических станковых гранатометов,

ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В результате атак оккупантов 2 украинских военных получили ранения. Воинов госпитализировали в лечебное учреждение.