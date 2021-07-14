Пресслужба Нікопольського ОМТЦК та СП повідомила, що "знову Нікополь втрачає Героя". У районі села "Кринички Старобільського району Луганської області під час ворожого артилерійського обстрілу загинув нікопольчанин Бєляєв Андрій".

Зауважте Танки та гаубиці: ОБСЄ помітила, як бойовики стягують важку техніку на Донбасі

Від імені особового складу Нікопольського ОМТЦК та СП висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Андрія Леонтійовича. Герої не вмирають. Слава Героям,

– мовиться у повідомленні.

Спогади побратимів

Побратими загиблого героя розповіли, що він мав позивний "Бєлий". Україну захищав на Донбасі ще з 2014 року. Був добровольцем.

Досвідчений воїн. Сам першим ішов вперед, першим стріляв, брав на себе відповідальність. Був прикладом для багатьох на війні,

– розповіли у підрозділі.

Зауважте! Упродовж доби 13 липня окупанти 13 разів обстрілювали позиції ЗСУ. "Найгарячіше" було біля Південного, Троїцького, Водяного, Тарамчука, Павлополя, Широкиного, Причепилівки та Луганського. Поранення отримали 5 українських захисників. Вранці 14 липня ще один боєць отримав поранення.