Спостерігачі місії ОБСЄ протягом 13 липня помітили танки, гаубиці міномети й гармати на окупованій території Донецької області.

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За даними СММ ОБСЄ ворог розмістив важку техніку у місцях відведення озброєння. Її помітили неподалік:

Вільхівки – 3 гаубиці 122 калібру типу Д-30 "Жаба", 4 міномети;

– 3 гаубиці 122 калібру типу Д-30 "Жаба", 4 міномети; Тернового – 30 танків невстановленого типу;

– 30 танків невстановленого типу; Покровки – 6 великокаліберних гаубиць типу "Жаба" і "Гвоздика", 3 протитанкові гармати (МТ-12, "Рапіра", 100 мм), 15 танків (Т-64 – 4 одиниці, Т-72 – 11 одиниць) і 3 буксированих мінометів.

Варто зазначити, що це далеко не перший випадок, коли ОБСЄ зафіксувала десятки одиниць озброєння бойовиків поза межами місць. До прикладу, востаннє це сталося 6 липня.

До теми Десятки гаубиць і танків окупантів – за межами місць зберігання, – місія ОБСЄ

Що це означає

Раніше у штабі ООС заявили, що все це свідчить про підготовку підрозділів російсько-окупаційних військ та їхніх найманців до можливих бойових дій. Війська окупанта продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнути домовленості.