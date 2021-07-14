Наблюдатели миссии ОБСЕ в течение 13 июля заметили танки, гаубицы минометы и пушки на оккупированной территории Донецкой области.

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По данным СММ ОБСЕ враг разместил тяжелую технику в местах отвода вооружения. Ее заметили неподалеку:

Ольховки – 3 гаубицы 122 калибра типа Д-30 "Лягушка", 4 миномета;

– 3 гаубицы 122 калибра типа Д-30 "Лягушка", 4 миномета; Тернового – 30 танков неустановленного типа;

– 30 танков неустановленного типа; Покровки – 6 крупнокалиберных гаубиц типа "Лягушка" и "Гвоздика", 3 противотанковые пушки (МТ-12, "Рапира", 100 мм), 15 танков (Т-64 – 4 единицы, Т-72 – 11 единиц) и 3 буксированих минометов.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда ОБСЕ зафиксировала десятки единиц вооружения боевиков за пределами мест. К примеру, в последний раз это произошло 6 июля.

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Что это значит

Ранее в штабе ООС заявили, что все это свидетельствует о подготовке подразделений российско-оккупационных войск и их наемников к возможным боевым действиям. Войска оккупанта продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности.