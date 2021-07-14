В частности, они собрались ввести "регистрацию" самозанятых местных жителей. По меньшей мере, так пишут местные СМИ.

Стоит увидеть Деревья высохли, все в сорняках: в сети показали фото парка возле "Донбасс Арены"

Новые "налоги" от оккупантов на Донбассе

Оккупанты на Донбассе якобы провели исследование, которое показало: большинство местных жителей спят и видят, как все больше и больше наполняют бюджет боевиков.

Поэтому боевики решили пойти "за голосом народа" – и ввести новые "налоги". В частности, на доход самозанятых лиц.

Под эти "налоги" могут попасть такие виды занятости:

Предоставление косметологических услуг на дому.

Предоставление фото- и видеоуслуг.

Сдача жилья в аренду посуточно и почасово.

Предоставление услуг репетиторства.

Обратите внимание: идея налогообложения самозанятых не первый раз приходит в голову боевикам. Еще в 2014 они хотели ввести похожую систему, как писали в DW , но тщетно – на оккупированной территории фактически некому и нечем платить эти "налоги".